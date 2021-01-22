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    • 22.01.2021 19:20
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    SON DAKİKA: nı duyurdu | Güncel Kovid-19 tablosu

    covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 22 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İşte güncel koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 22 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı.

    Tabloya göre, son 24 saatte 163 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 734 olarak açıklandı.

    "İYİLEŞEN SAYISI 2 MİLYON 296 BİN 50'YE YÜKSELDİ"
    Son 24 saatte 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi. Test sayısı 28 milyon 195 bin 901'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472, vefat sayısı 24 bin 789, ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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                                Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 22 Ocak koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Güncel Kovid-19 tablosu