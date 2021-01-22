22 Ocak On Numara sonuçları için heyecan doruklara çıktı. Şanslı numaraların talihlisi olmak isteyen on binlerce vatandaş gün içerisinde bayilere giderek kuponlarını yatırdı ve heyecanla sonuçları araştırıyor. Çekilişler önceden haftada bir gün yapılıyordu. Ancak son olarak alınan karara göre artık haftada iki gün; yani pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Peki, 22 Ocak On Numara sonuçlarına göre kazanan sayılar hangileri oldu? İşte merak edilenler...
22 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI
22 Ocak On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçlar çekiliş sonrası saat 20.10'da burada yer alacaktır.
İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;
ON NUMARA HAKKINDA
Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.