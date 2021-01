22 Ocak On Numara sonuçları için heyecan doruklara çıktı. Şanslı numaraların talihlisi olmak isteyen on binlerce vatandaş gün içerisinde bayilere giderek kuponlarını yatırdı ve heyecanla sonuçları araştırıyor. Çekilişler önceden haftada bir gün yapılıyordu. Ancak son olarak alınan karara göre artık haftada iki gün; yani pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Peki, 22 Ocak On Numara sonuçlarına göre kazanan sayılar hangileri oldu? İşte merak edilenler...

22 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

22 Ocak On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçlar çekiliş sonrası saat 20.10'da burada yer alacaktır.

İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;