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    • 22.01.2021 16:26
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    SON DAKİKA: hakkında beraat kararı bozuldu

    Son dakika haberi: 3. Ceza Dairesi davasında ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı. Eksik delillerin ikmali ile yargılamanın devamına karar verdi.

    Osman Kavala hakkında flaş karar

    Son dakika haberi: İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi Gezi parkı davasında Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı. Eksik delillerin ikmali ile yargılamanın devamına karar verdi.

    NE OLMUŞTU?
    Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada karar 18 Şubat 2020'de açıklanmıştı.

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanık avukatları talepte bulundu.

    Mahkeme heyeti, tüm taleplerin reddine karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanıklara söz verdi.

    Tutuklu sanık Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) serbest bırakılmasını talep eden kararında, dava dosyasında ve iddianamede cebir ve şiddet kullandığı, şiddet eylemlerini başlattığı ya da yönlendirdiği, suç sayılan davranışlarda bulunanlara destek verdiği yönünde hiçbir delil olmadığını belirttiğini kaydetti.

    AİHM kararındaki tespitlerin dikkate alınmasını isteyen Kavala, şunları söyledi: "Gezi olaylarının bir kalkışma olduğu, bu kalkışmanın bir odak tarafından planlanıp yönetildiğine dair komplo kurgusu iddianamedeki olgulardan çıkarılmış değildir. Nesnel bakan bir gözlemciyi buna ikna edecek hiçbir bilgi, belge iddianamede yoktur. Bu kurgunun temelini oluşturan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesince hazırlanmış Analiz Raporu'nda bu iddia, hiçbir delil olmadan, sadece internette çıkan bir yazı kullanılarak öne sürülmüştür."

        İddianamedeki hiçbir olgu ve olayla suç sayılan eylemler arasında doğrudan ilişki kurulamadığını anlatan Kavala, delil vasfı taşımayan bilgi ve bulguların sayısının artırılmasının bunları delil haline getirmeyeceğini söyledi.

        Sanık Kavala, "Davanın adil bir şekilde yürütüldüğünün anlaşılması için usul kurallarına uyulmasının yanı sıra temel önemdeki hukuk normlarına bağlı olunduğunun da görülebilmesi gerekir. Her ne kadar çok geç olduğunu biliyorsam da mahkemenizi olaylara ve olgulara siyasi söylemlerin empoze ettiği biçimde değil, tarafsız bir gözlemci gibi bakmaya davet ediyorum." diye konuştu.

        BERAAT KARARI ÇIKMIŞTI
        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Osman Kavala hakkında beraat kararı bozuldu