Son dakika haberi: İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi Gezi parkı davasında Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı. Eksik delillerin ikmali ile yargılamanın devamına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada karar 18 Şubat 2020'de açıklanmıştı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanık avukatları talepte bulundu.
Mahkeme heyeti, tüm taleplerin reddine karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanıklara söz verdi.
Tutuklu sanık Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) serbest bırakılmasını talep eden kararında, dava dosyasında ve iddianamede cebir ve şiddet kullandığı, şiddet eylemlerini başlattığı ya da yönlendirdiği, suç sayılan davranışlarda bulunanlara destek verdiği yönünde hiçbir delil olmadığını belirttiğini kaydetti.
AİHM kararındaki tespitlerin dikkate alınmasını isteyen Kavala, şunları söyledi: "Gezi olaylarının bir kalkışma olduğu, bu kalkışmanın bir odak tarafından planlanıp yönetildiğine dair komplo kurgusu iddianamedeki olgulardan çıkarılmış değildir. Nesnel bakan bir gözlemciyi buna ikna edecek hiçbir bilgi, belge iddianamede yoktur. Bu kurgunun temelini oluşturan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesince hazırlanmış Analiz Raporu'nda bu iddia, hiçbir delil olmadan, sadece internette çıkan bir yazı kullanılarak öne sürülmüştür."