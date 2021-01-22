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    • 22.01.2021 15:54
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    açıkladı: ile iltisaklı 9 hakim ve savcı meslekten çıkarıldı 4 hakim ve savcı uzaklaştırıldı

    haberine göre ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının uzaklaştırılmasına karar verdi

    Yargıda FETÖ temizliği

    ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının uzaklaştırılmasına karar verdi.

    DANIŞTAY'A 3 YENİ ÜYE
    Hakimler ve Savcılar Kurulu () Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Zencirci, Danıştay üyeliğine seçildi.

    HSK Genel Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.

    Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Zencirci, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

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    Haberler Güncel HSK açıkladı: FETÖ ile iltisaklı 9 hakim ve savcı meslekten çıkarıldı 4 hakim ve savcı uzaklaştırıldı