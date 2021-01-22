Son dakika haberine göre, Hafta sonu sokak kısıtlaması saat 21:00 itibariyle başladı. Kısıtlama 56 saat sürecek.
İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
İşte o açıklama ;
Saygıdeğer vatandaşlarımız,
Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.
Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.