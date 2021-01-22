Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün 32 insanın canına mal olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın merkezinde düzenlenen çifte intihar saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bağdat'ın Tayaran Meydanı'ndaki saldırıda 32 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralanmıştı.



IRAK İÇİŞLERİ DEAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMIŞTI

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Mihanna, başkent Bağdat'taki patlamanın arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu belirtti.

Mihanna, Bağdat'ta yerel bir televizyon kanalına, başkentte 32 kişinin hayatına mal olan saldırının sorumlularına dair açıklamalarda bulundu.

Pazar yerini hedef alan intihar saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu ifade eden Mihanna, "Patlamanın arkasında bunu üstlenmese de DEAŞ bulunuyor. Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.

32 ÖLÜ, 110 YARALI

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde dün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.

Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.