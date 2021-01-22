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    • 22.01.2021 10:19
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    SON DAKİKA: başkenti Bağdat’taki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

    Son dakika haberine göre, ’ın başkenti Bağdat’ta dün 32 insanın canına mal olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Irak'ın başkenti Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti. Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

    AA
    Bağdat’taki saldırıyla ilgili flaş gelişme

    'ın başkenti Bağdat'ta dün 32 insanın canına mal olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

    Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın merkezinde düzenlenen çifte intihar saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiği aktarıldı.

    Bağdat'ın Tayaran Meydanı'ndaki saldırıda 32 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralanmıştı.


    IRAK İÇİŞLERİ DEAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMIŞTI
    Sözcüsü a, başkent Bağdat'taki patlamanın arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu belirtti.

    Mihanna, Bağdat'ta yerel bir televizyon kanalına, başkentte 32 kişinin hayatına mal olan saldırının sorumlularına dair açıklamalarda bulundu.

    Pazar yerini hedef alan intihar saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu ifade eden Mihanna, "Patlamanın arkasında bunu üstlenmese de DEAŞ bulunuyor. Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.

    32 ÖLÜ, 110 YARALI
    Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde dün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.

    Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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