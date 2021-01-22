Coronavirüs, restoranlar ve kafeleri fena vurdu. Paket ve gel-al servisle hizmet veren restoranlar, büyük kayıplar yaşadı. Devlet destekleriyle nefes alan esnaf, çarklarını döndürebilmek için müşterilerini ağırlamak istiyor, yetkililere şöyle sesleniyor: "Alışveriş merkezleri gibi biz de HES koduyla müşterileri ağırlayabiliriz. Yeter ki açılalım, kuralları en sıkı şekilde uygularız."
TAKVİM'e konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf kendisi için uygun olmayan ürünü müşterisine satmaz. Önceliğimiz sağlık ve hijyen. İşyerlerinin açılmasını dört gözle bekliyoruz" dedi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl de "Kurallara uymayanlar en sert cezalarla karşılaşsın, ifşa edilsin. Güvenli Restoran Belgesi ile sorun aşılabilir" açıklaması yaptı.
ZENGİN SERVİS!
Salgınla mücadele kapsamında lüks restoranlar da gel-al ve paket servisle müdavimi olan müşterilerine hizmet veriyor. Papermoon'un en çok 195 liralık pizzası ilgi görürken, Nusr-Et de lezzetlerini paket servisle müşterilerinin kapısına ulaştırıyor.