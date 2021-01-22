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    i esnafı vurdu lokanta ve kafeciler çağrıda bulundu: Hes kodu ile müşteri alalım (Koronavirüs haberleri)

    i esnafı vurdu lokanta ve kafeciler çağrıda bulundu. "Dükkanı açalım. Hes kodu ile müşteri alalım. Paket servisleri, derde ilaç olmadı. Lüks markalar bile satış yapamadı. batmalarına ramak kaldı."

    Hesnaf

    Coronavirüs, restoranlar ve kafeleri fena vurdu. Paket ve gel-al servisle hizmet veren restoranlar, büyük kayıplar yaşadı. Devlet destekleriyle nefes alan esnaf, çarklarını döndürebilmek için müşterilerini ağırlamak istiyor, yetkililere şöyle sesleniyor: "Alışveriş merkezleri gibi biz de HES koduyla müşterileri ağırlayabiliriz. Yeter ki açılalım, kuralları en sıkı şekilde uygularız."

    TAKVİM'e konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf kendisi için uygun olmayan ürünü müşterisine satmaz. Önceliğimiz sağlık ve hijyen. İşyerlerinin açılmasını dört gözle bekliyoruz" dedi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl de "Kurallara uymayanlar en sert cezalarla karşılaşsın, ifşa edilsin. Güvenli Restoran Belgesi ile sorun aşılabilir" açıklaması yaptı.

    ZENGİN SERVİS!
    Salgınla mücadele kapsamında lüks restoranlar da gel-al ve paket servisle müdavimi olan müşterilerine hizmet veriyor. Papermoon'un en çok 195 liralık pizzası ilgi görürken, Nusr-Et de lezzetlerini paket servisle müşterilerinin kapısına ulaştırıyor.

        ŞAŞIRTAN ÖLÜM
        Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak görev yapan 28 yaşındaki doktor İlker Tosun, evinde ölü olarak bulundu. Ölümüyle hem yakınlarını hem meslektaşlarını üzüntüye boğan İlker Tosun ile ilgili açıklama Ankara Tabip Odası'ndan geldi: "Daha önce Coronavirüs'e yakalanmış ve atlatmış. Otopsinin ardından ölüm nedeni belli olacak."

        RAKİPLERİNİ YENDİ VİRÜSÜ YENEMEDİ
        Alanya'da bir kolejde öğrenim gören, yüzme şampiyonalarında Türkiye birinciliği ve üçüncülük madalyaları olan down sendromlu Eda Doğan, virüse yenildi. Geçen hafta durumu ağırlaşınca entübe olan Doğan, dün sabaha karşı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        CİDDİYE ALALIM
        Virüsü yenen Doç. Dr. Baki Erdem, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı: "Çok sıkıntılı bir dönemdi, en çok bir daha işimi yapamayacak mıyım diye düşündüm. İnsanlar 'Gözle görülür bir şey değil, inanmıyorum' diyor, mutlaka önlemlerimizi almalıyız. Virüsü ciddiye alın."

            AŞIDA GÜÇLÜ ADIM
            Aşılama konusunda örnek olan Türkiye, üçüncü aşamaya geçti. Sağlık çalışanları ve 90 yaş üzerindekilerin ardından, dün de 85 yaş üzerindekiler ile eczane çalışanları için aşılama uygulaması başladı.

            Aşılananlar arasında Ankara'nın en yaşlıları Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel de yer aldı. 116 yaşında olan Çoğalan ve Yücel evlerinde aşılandı. Sağlık ekibi, bir süre bekleyip yan etki olup olmadığını takip etti.

            3 AYA DİKKAT!
            Prof. Dr. Mustafa             Necmi İlhan, aşıyla ilgili ciddi yan etki görülmediğini belirtti. Prof. Dr. Timur Gürgan da hamileler için "Aşı ilk 3 aydan sonra yapılsın. Bazen iğne olmak ateş yükselmeleri yapabiliyor" dedi.

                AVRUPA ALARM VERDİ
                Avrupa'da vaka ve can kaybı sayıları yeniden yükselişe geçti. İngiltere'de son 2 günde salgının başından beri en yüksek günlük can kayıpları kaydedildi, önceki gün bin 820 kişi yaşamını yitirdi. Almanya'da son 1 haftada günde ortalama bin 27 kişi hayatını kaybetti. Portekiz de en riskli ülkeler arasına girdi.

                DİYARBAKIRLILAR'IN YÜZÜ GÜLDÜ
                Diyarbakır'da risk haritası kırmızıdan yeşile döndü. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisi doluluğu yüzde 85'ten 30'a geriledi.
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                Haberler Güncel Pandemi esnafı vurdu lokanta ve kafeciler çağrıda bulundu: Hes kodu ile müşteri alalım (Koronavirüs haberleri)