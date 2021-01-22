TAKVİM'e konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf kendisi için uygun olmayan ürünü müşterisine satmaz. Önceliğimiz sağlık ve hijyen. İşyerlerinin açılmasını dört gözle bekliyoruz" dedi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl de "Kurallara uymayanlar en sert cezalarla karşılaşsın, ifşa edilsin. Güvenli Restoran Belgesi ile sorun aşılabilir" açıklaması yaptı.