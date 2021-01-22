Karşıya geçmek isterken hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada...

Gaziosmanpaşa'da yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmek isteyen kişiye motosikletli çarptı. Tedavi altına alınan yaya ve motosikletlinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmek isteyen bir kişiye, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişiye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler, motosiklet sürücüsüyle yayayı hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan yaya ve motosikletlinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir aracın araç kamerasına yansıdı.