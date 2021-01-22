Diyarbakır'da kalp krizi geçiren sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) ölüm haberini alan Derman Bakır (25), hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son vermişti.

Görgü tanıklarından hastanedeki güvenlik görevlisi İslam C.'nin, ifadesinde, "Ölen kişinin oğlu, bana 'Telefon şifresini öğrenelim' deyince kadının yanına çıktık. Oğlu, '2 dakika yalnız kalmak istiyorum' dedi.

Çıktım, polisi aradım. Hemen peşinden oğlu yanıma geldiğinde tek el silah sesi duyduk. Kadını koltuk üzerinde kanlar içinde gördüm.

Bana elini uzatarak, 'Ağabey bana yardım et' dedi" diye konuştuğu öğrenildi. İntiharın ardından Medeni Aykal'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen ailesi ve yakınlarının hastaneye geldiği ve bu sırada Derman Bakır ile karşılaştığı ortaya çıktı. Kadının sevgilisinin yakınlarından korktuğu için canına kıydığı iddia edildi. Polis olayın bu yönüyle ilgili de soruşturma başlattı.