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    Kalp krizinden ölen sevgilisinin yakınlarından korkup canına kıyan 'ın son sözler belli oldu

    Kalp krizinden ölen sevgilisinin yakınlarından korkup canına kıyan öğretmen ’ın son sözü, “Bana yardım edin” oldu. Hastane koridorunda bir banka oturan , çantasından çıkardığı silah ile intihar etmişti.

    Derman diledi

    Diyarbakır'da kalp krizi geçiren sevgilisi 'ın (45) ölüm haberini alan (25), hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son vermişti.

    Görgü tanıklarından hastanedeki güvenlik görevlisi .'nin, ifadesinde, "Ölen kişinin oğlu, bana 'Telefon şifresini öğrenelim' deyince kadının yanına çıktık. Oğlu, '2 dakika yalnız kalmak istiyorum' dedi.

    Çıktım, polisi aradım. Hemen peşinden oğlu yanıma geldiğinde tek el silah sesi duyduk. Kadını koltuk üzerinde kanlar içinde gördüm.

    Bana elini uzatarak, 'Ağabey bana yardım et' dedi" diye konuştuğu öğrenildi. İntiharın ardından kal'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen ailesi ve yakınlarının hastaneye geldiği ve bu sırada Bakır ile karşılaştığı ortaya çıktı. Kadının sevgilisinin yakınlarından korktuğu için canına kıydığı iddia edildi. Polis olayın bu yönüyle ilgili de soruşturma başlattı.

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    Haberler Güncel Kalp krizinden ölen sevgilisinin yakınlarından korkup canına kıyan Derman Bakır'ın son sözler belli oldu