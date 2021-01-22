Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.
Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 25 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğunun ara yollara da sirayet ettiği gözlendi.