Avrupa Yakası'nda E-5'te Bakırköy'den başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile Haliç Köprüsü'nden Sefaköy'e kadar trafik yoğunlaştı.

Ayrıca TEM Ankara yönünde Firüzköy'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve TEM Edirne istikametinde Akşemsettin'den Mahmutbey gişelerine kadar yoğun trafik olduğu görüldü.