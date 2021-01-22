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    'da , 'yı öldürme davasından beraat etti! (Güncel haberler)

    'da , 3 yıldır kayıp olan 'yı (24) öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. 'Onlar yaşıyor' açıklaması üzerine konuşan kadının acılı annesi, isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar.

    Ana isyan

    Isparta'da Ali Aydıner, 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı'yı (24) öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. 'Onlar yaşıyor' açıklaması üzerine konuşan kadının acılı annesi, isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar.

    NEDEN SEMA!
    İstanbul Kadıköy'de Sema Çınar (26), vapurdan atlayarak intihar etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kadının ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

    YOK ARTIK
    İstanbul'da bir kişi, nalburdan malzeme çaldı. 15 dakika sonra dükkana tekrar giderek aldıklarını iade edip parasını istedi. Pes dedirtti.

        DEHŞET DURNADI
        Denizli'de boş dairenin kapısını kırarak içeride pusu kuran şüpheli, husumetlisi doğalgaz tesisatçısı Burak Durna'ya (27) kurşun yağdırdı. Ensesi ve omzuna isabet edilen kurşunlarla yere yığılan talihsiz adam, kurtarılamadı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        32.9 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 32 milyon 924 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 374'er lira, 4 bilenler 577'şer lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

        ZAFER ÖZDEMİR'İ KAYBETTİK
        Usta gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir'den üzücü haber geldi. Geçtiğimiz aylarda kök hücre tedavisi görmeye başlayan Zafer Özdemir, önceki akşam vefat etti.

            NERESİNDEN DUDAK
            Eskişehirli M.G. arkadaşının tavsiyesi üzerine dudaklarına dolgu yaptırmak istedi. Ancak güzelleşmek isterken ölümle burun buruna geldi. Şunları söyledi: "Ben bir güzellik merkezi ya da klinik bekliyordum ancak gittiğim yer bir manikürcüydü. Sanki taziye eviymiş gibi içerde 20-30 kişi vardı. Kimi mutfak masasında, kimi salonda oturmuş etrafta gezinen bir sürü insan vardı. Kadınlar yüzleri açık bir şekilde sırasını bekliyordu. Tek şansım corona kapmamış olmam."

            SAPKIN SANTAJ!
            İstanbul'da             iş ve tıp dünyası şok bir boşanma davasıyla sarsıldı. Yapı Merkezi Gayrimenkul Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve eski milletvekili Ersin Arıoğlu'nun kendisi gibi yüksek mühendis olan oğlu Erdem Arıoğlu, eşi Opr. Dr. Petek Arıoğlu'dan boşanma kararı aldı. İddiaya göre Arıoğlu, eşinin kendisinden 15 milyon dolar istediğini ve teklifi reddedince şok bir tehditle karşılaştığını bildirdi.

            Arıoğlu, "Eşim bana 'Baban için küçük para. Eğer ödemezsen madde kullanan, farklı cinsel eğilimleri olan, sapkın olduğun şeklinde açıklama yaparız' şeklinde şantaj yaptı" dedi.

            BAĞDAT'TA CANLI BOMBA
            Irak'ın             Başkenti Bağdat'ta intihar saldırısı gerçekleşti. Dehşet saldırıda 32 kişi yaşamını yitirdi 110 kişi ise yaralandı. Iraklı yetkililer intihar saldırılarının art arda gerçekleştiğini ve saldırganların Tayaran Meydanı'nda kalabalığın arasında kendilerini patlattıklarını açıkladı.

                EV OKULLAR TATİLE GİRİYOR
                Yaklaşık 18.5 milyon öğrenci için yarıyıl tatili bugün başlıyor. Nisan ara tatilinin de yarıyıl tatiline eklenmesiyle öğrenciler 25 Şubat'a kadar tatil yapacak. Öğrenciler tatile birçok ilki tecrübe ederek girmiş olacak.
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                Haberler Güncel Isparta'da Ali Aydıner, Zehra Çaycı'yı öldürme davasından beraat etti! (Güncel haberler)