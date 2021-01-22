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İstanbul'da iş ve tıp dünyası şok bir boşanma davasıyla sarsıldı. Yapı Merkezi Gayrimenkul Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve eski milletvekili Ersin Arıoğlu'nun kendisi gibi yüksek mühendis olan oğlu Erdem Arıoğlu, eşi Opr. Dr. Petek Arıoğlu'dan boşanma kararı aldı. İddiaya göre Arıoğlu, eşinin kendisinden 15 milyon dolar istediğini ve teklifi reddedince şok bir tehditle karşılaştığını bildirdi.

Arıoğlu, "Eşim bana 'Baban için küçük para. Eğer ödemezsen madde kullanan, farklı cinsel eğilimleri olan, sapkın olduğun şeklinde açıklama yaparız' şeklinde şantaj yaptı" dedi.