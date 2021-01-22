Isparta'da Ali Aydıner, 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı'yı (24) öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. 'Onlar yaşıyor' açıklaması üzerine konuşan kadının acılı annesi, isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar.
NEDEN SEMA!
İstanbul Kadıköy'de Sema Çınar (26), vapurdan atlayarak intihar etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kadının ailesi, gözyaşlarına boğuldu.
YOK ARTIK
İstanbul'da bir kişi, nalburdan malzeme çaldı. 15 dakika sonra dükkana tekrar giderek aldıklarını iade edip parasını istedi. Pes dedirtti.