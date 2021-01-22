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    • 22.01.2021 20:57
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    Son dakika: , öğrencilerin isteğine bağlı işlemlerini açtı

    Gelen son dakika haberine göre, na bağlı resmi/özel kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı ve geçiş işlemleri açıldı.

    AA
    MEB, öğrencilerin isteğine bağlı nakil işlemlerini açtı

    Son dakika haberi... 'in internet sitesinden yapılan açıklamada, (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında daha önce resmi/özel kurumlarında isteğe bağlı ve geçiş işlemlerinin öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğu hatırlatıldı.

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    Salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin açılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38'inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."

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