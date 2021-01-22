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    Gizli tüneli, dans stüdyosu ve buz pisti bile var... Rus muhalif Navalny Putin'in 1.3 milyar dolarlık sarayı olduğunu söyledi

    Alexei Navalny, tarafından zehirlendiğini açıkladı. 'ya sığındı. Tedavi edildikten sonra ülkesine yollandı. Ancak 'ya ayak basar basmaz tutuklandı. Navalny, internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in 1.3 milyar dolarlık (yaklaşık 9.68 milyar TL) sarayının detaylarını yayınladı. Gizli tüneli, yüzme havuzu, buz pisti, kilisesi ve tiyatro salonu olan sarayda Putin'in yatak odasının görüntüleri de paylaşıldı.

    Akıllara saray

    Alexei Navalny, tarafından zehirlendiğini açıkladı. 'ya sığındı. Tedavi edildikten sonra ülkesine yollandı. Ancak 'ya ayak basar basmaz tutuklandı. Navalny, internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in 1.3 milyar dolarlık (yaklaşık 9.68 milyar TL) sarayının detaylarını yayınladı.

    Gizli tüneli, yüzme havuzu, buz pisti, kilisesi ve tiyatro salonu olan sarayda Putin'in yatak odasının görüntüleri de paylaşıldı.

    Navalny, sarayın kurulduğu arazinin 202 hektarlık 'nun 39 katı büyüklüğünde olduğunu aktardı. ise yalanladı. "Putin'in değil" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Güncel Gizli tüneli, dans stüdyosu ve buz pisti bile var... Rus muhalif Navalny Putin'in 1.3 milyar dolarlık sarayı olduğunu söyledi