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    • 22.01.2021 01:05
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    Son dakika: (Niyazi Birinci) hayatını kaybetti! Yavuz Bahadıroğlu kimdir?

    Tarihçi, gazeteci-yazar (Niyazi Birinci) hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan İletişim Başkanı da Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı yayımladı.

    Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

    Ünlü tarihçi yazar, gazeteci ve radyo programcısı Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) hayatını kaybetti. Bahadıroğlu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

    76 yaşındaki tarihçi yazar Niyazi Birinci, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanmaktaydı.



    Vefat haberini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran oğlu Mücahit Birinci, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha..." açıklamasında bulundu.



    ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Eserleri ve çalışmalarıyla tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunan kıymetli büyüğümüz tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" açıklamasında bulundu.



        BİR NESLE İSTİKAMET ÇİZEN KIYMETLİ BİR MÜTEFEKKİRDİ
        AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir, dönüş de Allah'adır." Nûr Suresi-42. Ayet... İyi bir tarihçi, iyi bir dava insanı, bir nesle istikamet çizen kıymetli bir mütefekkirdi. #YavuzBahadıroğlu Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı.



        AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Fikir ve araştırmalarıyla tarihe bakışımızda yeni ufuklar açan, eserleri ve verdiği konferanslarla davamızın çalışkan bir neferi olan Yazar #YavuzBahadıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.



        "MEKANI CENNET OLSUN"
        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından "Vefatını derin bir teessürle öğrenmiş olduğum tarihçi - yazar Yavuz Bahadıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.



            YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?
            Yavuz Bahadıroğlu, 1945 senesinde Rize'de dünyaya geldi.

            Gazeteciliğe 1971 senesinde İstanbul'da başladı.

            Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı.

            Ayrıca gazete, dergi ve şirket yöneticiliği de yapan Bahadıroğlu, gazetecilik yaparken çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayınladı.

            Asıl çıkışını ilk romanı "Sunguroğlu" ile yaptı. Ardından "Buhara Yanıyor" romanı, ülkenin en çok satan romanlarından oldu.

            Genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı vardır.

            Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

            İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

            Yavuz Bahadıroğlu şu an Yeni Akit Gazetesi'nde köşe yazarlığını sürdürmektedir.

            Evli ve üç çocuk babasıdır.

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