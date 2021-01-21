Ünlü tarihçi yazar, gazeteci ve radyo programcısı Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) hayatını kaybetti. Bahadıroğlu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.
76 yaşındaki tarihçi yazar Niyazi Birinci, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanmaktaydı.
Vefat haberini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran oğlu Mücahit Birinci, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha..." açıklamasında bulundu.
ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Eserleri ve çalışmalarıyla tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunan kıymetli büyüğümüz tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" açıklamasında bulundu.