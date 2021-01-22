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    • 22.01.2021 13:37
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    : 'da hastanede paniği! 2 kişi dumandan etkilendi

    haberine göre 'da Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nin bodrumundan çıkan , itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    DHA
    Ankara'da hastanede yangın paniği!

    , öğle saatlerinde ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde çıktı. Hastanenin bodrumundaki çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Hastalar, tedbir amacıyla hastanenin diğer binalarına sevk edildi.



    İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.




    Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da hastanede yangın paniği! 2 kişi dumandan etkilendi