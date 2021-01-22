22 Ocak Cuma mesajları sözleri! Anlamlı dualı Cuma mesajları resimli! WhatsApp Telegram için Cuma mesajları...

En güzel anlamlı dualı Telegram WhatsApp Cuma mesajları sözleri arama motorlarında araştırılıyor. Cuma günleri mesaj paylaşma geleneği bu hafta da devam ediyor. Vatandaşlar sosyal medyada veya iletişim kanallarından Cuma mesajları paylaşıyor. Son günlerin popüler mesajlaşma uygulamalarından Telegram, BİP, Signal'de kullanabileceğiniz Cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Resimli Cuma mesajlarını da telefonunuza indirebilirsiniz. İşte 22 Ocak en güzel anlamlı Cuma mesajları sözleri...

EN GÜZEL ANLAMLI HADİSLİ CUMA MESAJLARI!

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.