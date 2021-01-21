DYK kursları açılacak mı? 2021 DYK kursları ne zaman açılacak? DYK kursu nedir?

DYK KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.