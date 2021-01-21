Lübnan Köftesi olarak da adlandırılan Falafel nasıl yapılır? Yemek programlarında sıkça karşılaşılan bu güzel lezzet genellikle hem büyükler hem de küçükler tarafından beğenilerek yeniyor. Henüz denememiş olanlar ise evde kolayca yapılan ve lezzetli falefel tarifini bulmak için araştırmalar yapıyor. Tadı damaklarda kalacak falafel tarifini sizler için derledik.
FALAFEL NASIL YAPILIR?
Malzemeler
2 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet orta boy kuru soğan
2-3 diş sarımsak
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı karbonat
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kişniş
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Sıvı yağ
Yapılışı
Haşlanmış nohut, kuru soğan, sarımsak ve sapları ayıklayıp yıkanmış maydanoz rondodan geçirilir ve yoğurma kabına alınır.
Üzerine 1 adet yumurta kırılır ve un, karbonat, kimyon, kişniş, karabiber ve tuz ilave edilerek iyice yoğurulur.
1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır.
Derin bir tavada bol kızgın sıvı yağ ile kızartılır. Afiyet olsun.
Not: Lavaş ekmeğin arasında yeşillik ve turşu ile servis edilmesi tavsiye edilir.