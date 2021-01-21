Falafel köfte hakkında merak edilenler

Falafel sofralarımıza Lübnan Mutfağından gelmiş bir yemek olduğu için hakkında merak edilen çok şey var. İlk olarak ise falafel neyden yapılır? sorusuna bu tarifimizle yanıt vermiş olduk. Falafelin ana malzemesi nohut.

Falafel, köfte olarak porsiyon tabaklarda sunulacağı gibi lavaş arasında falafel dürüm olarak da yenebilir.

Falafel yanına köfteye yakışan bir çok sos konulabilir, tamamen damak zevkinize kalmış bir konu ama orijinal falafel sosu tahin ile yapılır.

Falafel vejeteryanlar için tam bir protein deposu, lezzetli bir yemektir. Deneyeceklere afiyet olsun.