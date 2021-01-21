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    • 21.01.2021 17:48
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    Gündemde pek çok kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Televizyonlardaki yemek programlarını takip eden izleyiciler yapılan lezzetlerin tariflerini merak ederek arama motorları üzerinden çok fazla sorguluyor ve evde kendisi yapmak istiyor. ni haberimizde sizler için derledik. Ailenize ve tüm sevdiklerinize Falafel yaparak ikram edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Falafel nasıl yapılır?

    Lübnan Köftesi olarak da adlandırılan Falafel nasıl yapılır? Yemek programlarında sıkça karşılaşılan bu güzel lezzet genellikle hem büyükler hem de küçükler tarafından beğenilerek yeniyor. Henüz denememiş olanlar ise evde kolayca yapılan ve lezzetli falefel tarifini bulmak için araştırmalar yapıyor. Tadı damaklarda kalacak falafel tarifini sizler için derledik.

    FALAFEL NASIL YAPILIR?

    Malzemeler
    2 su bardağı haşlanmış nohut
    1 adet orta boy kuru soğan
    2-3 diş sarımsak
    1 adet yumurta
    2 yemek kaşığı un
    1 çay kaşığı karbonat
    Yarım demet maydanoz
    1 tatlı kaşığı kimyon
    1 tatlı kaşığı kişniş
    1 tatlı kaşığı karabiber
    1 çay kaşığı tuz
    Sıvı yağ

    Yapılışı
    Haşlanmış nohut, kuru soğan, sarımsak ve sapları ayıklayıp yıkanmış maydanoz rondodan geçirilir ve yoğurma kabına alınır.
    Üzerine 1 adet yumurta kırılır ve un, karbonat, kimyon, kişniş, karabiber ve tuz ilave edilerek iyice yoğurulur.
    1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır.
    Derin bir tavada bol kızgın sıvı yağ ile kızartılır. Afiyet olsun.
    Not: Lavaş ekmeğin arasında yeşillik ve turşu ile servis edilmesi tavsiye edilir.

        Falafel köfte hakkında merak edilenler
        Falafel sofralarımıza Lübnan Mutfağından gelmiş bir yemek olduğu için hakkında merak edilen çok şey var. İlk olarak ise falafel neyden yapılır? sorusuna bu tarifimizle yanıt vermiş olduk. Falafelin ana malzemesi nohut.
        Falafel, köfte olarak porsiyon tabaklarda sunulacağı gibi lavaş arasında falafel dürüm olarak da yenebilir.
        Falafel yanına köfteye yakışan bir çok sos konulabilir, tamamen damak zevkinize kalmış bir konu ama orijinal falafel sosu tahin ile yapılır.
        Falafel vejeteryanlar için tam bir protein deposu, lezzetli bir yemektir. Deneyeceklere afiyet olsun.
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