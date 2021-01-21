BU BİR ZAFER

Covid-19'A karşı kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, aşılamada da dünyaya fark attı. Salı gününden itibaren virüse karşı aşılamada ikinci dönem başladı. Huzurevi sakinleri ile 90 yaş ve üzeri vatandaşlara CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı. Bir haftada, aşı olan kişi sayısı 1 milyonu aştı.