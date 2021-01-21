Türkiye, COVİD-19'a karşı kararlı bir mücadele başlattı. Sivas'ın Paşabey Mahallesi Muhtarı Ahmet Yıldız da pandemide uyguladığı tedbirlerle herkesin takdirini kazandı. Virüsün en çok birbirini ziyaret eden ev hanımlarından bulaştığını öğrenen Ahmet Yıldız, kolları sıvadı.
Apartman girişlerine astığı uyarı yazısıyla ev ziyaretlerini yasakladı. Bu sayede mahallesinde hiç vaka çıkmadı. "Mahallemizde 500-600 hane var. Önceden virüse yakalanan 80-90 kişi vardı. Allah'a şükürler olsun şimdi sıfırladık. 10 gündür mahallemizde vaka yok" ifadesini kullandı.
HESAPLAR ŞAŞTI
Virüse karşı tedbirler sıklaştırıldı. İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart'ların HES kodu ile eşleştirilmesi kararı alındı. Uygulama 15 Ocak'ta başladı. Ancak bazı vatandaşlar eşleştirmeyi zamanıda yapmadı. Dün sabah metro ve metrobüslerde kriz yaşandı!
BU BİR ZAFER
Covid-19'A karşı kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, aşılamada da dünyaya fark attı. Salı gününden itibaren virüse karşı aşılamada ikinci dönem başladı. Huzurevi sakinleri ile 90 yaş ve üzeri vatandaşlara CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı. Bir haftada, aşı olan kişi sayısı 1 milyonu aştı.
SİGARA ETKİSİNİ AZALTIYOR
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nden Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, sigara içenleri uyardı: Alkol ve sigara negatif etki yaparak aşının etkisini azaltıyor. Antikor oluşmasını önlüyor.
MUTASYONDAN KORUYOR
Covid-19, İngiltere'de mutasyona uğradı. Herkes, aşının mutant virüse karşı etkisini araştırdı. İngiliz bilim adamları, BioNTech aşısının mutasyona karşı etkili olduğunu açıkladı.
HER YIL YAPILACAK
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özge Turhan, COVİD-19 aşısı hakkında bilgiler verdi. "Grip aşısı gibi her yıl Corona aşısı olacağız. Bir süre Corona'yla yaşamaya alışacağız. Burada aşı kadar etkili durum maske, mesafe ve el hijyenidir" dedi.
TARİHE GEÇTİ
Almanya'da yoğun bakım hemşiresi Zeynep Kallmayer, ilk BioNTech aşısı uygulanan Türk olarak tarihe geçti. Dünyadaki ilk 'aşı pasaportu' da dün ikinci dozunu olan Zeynep hemşireye verildi.
DÜNYAYI DEZENFEKTE ETTİK
Salgınla birlikte Türk kolonyasına ilgi arttı. Üreticiler Amerika, Avusturya ve Afrika'dan yoğun talep geldiğini açıkladı.
SIRA ECZACILARDA
Türkiye aşılamada gaza bastı. Sağlık çalışanları aşılandı. Türk Eczacıları Birliği, bugünden itibaren eczcıların da aşılancağını açıkladı. Bu kapsamda sorumlu müdür (depo ve eczane) ile eczane çalışanlarına aşının ilk dozu yapılacak.
YÜZ YÜZE KURSLAR BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin yarın başlayacağını açıkladı. Kurslarda; öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek.