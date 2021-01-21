Dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Z.A.'nın polis olan üvey babası E.Y. hakkında Doku'nun Ablası Aygül Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle Tunceli Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılmıştı. İdari soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.