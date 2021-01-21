5 Ocak 2019 tarihinde Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku kaybolmuş, karada ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan aramalarda bir sonuç elde edilememişti.
Dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Z.A.'nın polis olan üvey babası E.Y. hakkında Doku'nun Ablası Aygül Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle Tunceli Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılmıştı. İdari soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.
Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan inceleme ve araştırmalardan sonra Tunceli Valiliği'nin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Z.A.'nın babası E.Y.,polislik mesleğinden ihraç edildi.