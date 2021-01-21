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    • 21.01.2021 15:24
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    FETÖ'de "mühendisler sorumlusu mahrem abla" olarak faaliyet yürüten kişi tutuklandı!

    Son dakika haberi... 'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün mühendisler sorumlusu "mahrem ablaya" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    AA
    FETÖ'de mühendisler sorumlusu mahrem abla olarak faaliyet yürüten kişi tutuklandı!

    9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya . ile avukatı katıldı.

    Sanık Sümeyye Ş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ilkokul mezunu olduğunu, mühendislerden sorumlu olmasının söz konusu olamayacağını ileri sürdü.

    Duruşma savcısı, sanığın kadın yapılanmasında "mühendisler sorumlusu mahrem abla" olarak faaliyet yürüttüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti, sanık Sümeyye Ş'ye " örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

    Öte yandan, sanığın eşinin de aynı suçtan ceza aldığı ve halen tutuklu bulunduğu öğrenildi.

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