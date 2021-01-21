Pırlanta almak isteyenlere uyarılarda bulunan pırlanta satıcısı Coşkun Gençoğlu, "Alıcılar özellikle mağazadan çok laboratuvar sertifikalı ürünleri tercih etmeliler. Sertifikayı ve numarayı birbiriyle karşılaştırdıkları zaman hiçbir şekilde aldanmazlar" dedi.
Uzmanlar, pırlanta satın alınırken sertifikalı ürün satın alımına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Pırlanta almak isteyen vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor. Pırlanta orijinal sertifikalı ve garanti belgeli ise hem satışı sırasında sorun olmuyor hem de ürün sahte çıkmıyor.
Kapalıçarşı'da pırlanta alım satımı yapan Coşkun Gençoğlu, yaptığı açıklamada, pırlanta alınırken nerelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı: "Sertifika laboratuvarlar tarafından veriliyor. Dünyada bilinen iki tane laboratuvar var.