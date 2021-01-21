Biri Amerika'da diğeri de Belçika'da. Bu laboratuvarlarda incelenen taşlara sertifika numaraları, taşın üzerine işleniyor. Sertifika elimize aldığımız zaman taşın üzerinde de aynı numara işlenmiştir. Müşteri bunun ikisini kontrol ettiği zaman bu taşın bu sertifikaya ait olduğunu otomatikman görmüş oluyor."