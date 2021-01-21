Partinin medya kuruluşu Halk TV'de katıldığı bir program moderatörün sorduğu liyakat sorusuna cevap veren Torun, "Liyakata dayalı bir çalışma uygulayacağız. Bu demek değil ki bizim arkadaşlarımızı, bize destek verenleri ihmal edeceğiz. Tabiki önceliği onlara vereceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'DE LİYAKAT PARTİ YANDAŞLARINA KADAR

Torun'un bu açıklaması özellikle her seçimde partinin tek dayanak noktası olan 'liyakat'in aslında CHP'ye kadar olduğunu gözler önüne serdi.