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    • 21.01.2021 02:00
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    5 bin sözleşmeli alınacak

    , na 5 bin sözleşmeli alınacağını açıkladı.

    AA
    5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak

    'de yayımlanan duyuruya göre, na 3 bin 770 jandarma, 925 lojistik alt branşlı, 265 , 14 at bakıcısı, 13 bot serdümeni, 10 havacılık ve 3 branşlarında olmak üzere 5 bin sözleşmeli temin edilecek.

    Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

    Başvurularla ilgili diğer detaylar "www.jsga.edu.tr" internet adresindeki "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

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