E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 1. dönem karne notları açıklanmaya başladı. Peki karne notu nasıl öğrenilir? E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır? VBS giriş sayfasına nasıl ulaşabilirim? Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
YÜZ YÜZE EĞİTİM 22 OCAK'TA
MEB dün akşam yaptığı açıklamada DYK 'larda 8 ve 12 'inci sınıflar ile mezunların yüz yüze eğitime alınacağını söyledi. LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için başlayacak kurslara katılım zorunlu değil. Resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.
E OKUL 'DA YAYIMLANMAYA BAŞLADI
E Okul VBS sistemi üzerinden karne notları yayımlanmaya başladı. 22 Ocak 2021 Cuma günü sömestr tatili öncesi öğrencilerin 1. dönem notları belli oldu. Notlarınızı öğrenmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada aşağıdaki gösterildiği gibi Veli Bilgilendirme Sistem Girişi kısmına tıklayın.
Daha sonra karşınıza bir sayfa çıkacak Burada yukarıda kutucukta yazan sayıları girin. Daha sonra TC kimlik numaranız ile okul numaranızı girin ve Giriş tuşuna basın. Sisteme giriş yaptıktan sonra aşağıdaki gibi sol menüde bulunan NOT BİLGİSİ kısmına tıklayarak 1. dönem notlarınızı görebilirsiniz. Öğretmenlerin not girişleri Cumaya kadar devam edecek. Sizin karneniz nasıl? Aşağıdaki yorum kısmından yazarak diğer öğrencilerle bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.
KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.
MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.
İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.
Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.
25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.
E-OKUL KARNE NOTU HESAPLAMA
Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.
İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.