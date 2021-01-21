2021 e-Okul karne notları görüntüleme ekranı! VBS öğrenci girişi ile Takdir, Teşekkür belgesi nasıl öğrenilir?

e-karne notları nasıl görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu dönem karneler e-karne olarak verilecek. Pandemi tedbirleri kapsamında yapılacak uygulamada öğrencilere basılı karneler verilmeyecek, dijital karne verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı karne ve belgeleri e-Okul VBS üzerinden erişime açacak.

e-Okul VBS sistemine T.C. Kimlik Numarası ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor. E-Okul VBS'ye giriş yapmak için "e-okul.meb.gov.tr" adresinde giriş yapılıp ardından çıkan ekrana istenilen bilgiler doğru ve eksiksiz girilmeli. Bilgiler eksiksiz girildiğinde sistem ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde de öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi bilgilerin de doldurulması gerekiyor. Son adımda öğrencinin fotoğrafı doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır.

Bilgiler eksiksiz girildikten sonra sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri öğrenebilir. Sistemde ayrıca öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşılabilir.