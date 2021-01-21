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    • 21.01.2021 13:33
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    2021 karne notları görüntüleme ekranı! VBS öğrenci girişi ile Takdir, Teşekkür belgesi nasıl öğrenilir?

    tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020- 2021 eğitim öğretim birinci yılının 22 Ocak Cuma günü sona ereceği duyuruldu. Her yıl iki ayrı döneme ait karne alan öğrenciler bu yıl karneleri için meraklanıyor. MEB basılı karne verilmeyeceğini açıklayınca 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına 1 gün kala öğrenciler ve velileri VBS'den karne notları hesaplaması yapmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci üzerinden E-karne görüntüleme yapabilecek. giriş ekranı ile karne notları, not ortalaması ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Peki, e-karne notları nasıl görüntülenir? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler nasıl verilecek? e-okul giriş ile karne, takdir-teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    2021 e-Okul karne notları görüntüleme ekranı! VBS öğrenci girişi ile Takdir, Teşekkür belgesi nasıl öğrenilir?

    e-Okul VBS sistemi yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. MEB basılı karne verilmeyeceğini açıklayınca 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına 1 gün kala öğrenciler ve velileri e-Okul VBS'den karne notları hesaplaması yapıyor. E okul sistemi üzerinden not bilgileri, ortalamaları ve karne notları görüntülenebiliyor. Öğrenciler aldılarsa takdir ve teşekkür belgesi hesaplamalarını da yine e-Okul sistemine giriş yaparak görüntüleyebilecek. Öğrencilerin aldığı notlar e-Okul VBS sistemindeki menüde yer alan "Not Bilgisi" bölümünden görüntülenebilecek. MEB 2021 e okul girişi ile karne notları görüntüleme ve dijital karne alma…

    e-karne notları nasıl görüntülenir?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu dönem karneler e-karne olarak verilecek. Pandemi tedbirleri kapsamında yapılacak uygulamada öğrencilere basılı karneler verilmeyecek, dijital karne verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı karne ve belgeleri e-Okul VBS üzerinden erişime açacak.

    e-Okul VBS sistemine T.C. Kimlik Numarası ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor. E-Okul VBS'ye giriş yapmak için "e-okul.meb.gov.tr" adresinde giriş yapılıp ardından çıkan ekrana istenilen bilgiler doğru ve eksiksiz girilmeli. Bilgiler eksiksiz girildiğinde sistem ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde de öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi bilgilerin de doldurulması gerekiyor. Son adımda öğrencinin fotoğrafı doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır.

    Bilgiler eksiksiz girildikten sonra sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri öğrenebilir. Sistemde ayrıca öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşılabilir.

    İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler nasıl verilecek?

    İlkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin karne notları, derse katılım puanı üzerinden hesaplanarak belirlenecek. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

    5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

        e-okul giriş ile karne, takdir-teşekkür alma

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

        Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

        Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

        e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

        Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

        LİSE KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

        Bakan Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.

        Üniversiteye giriş sınavında belirleyici bir rol taşıyan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) öğrencilerin dönem sonu karne notlarıyla belirleniyor. Adil bir ölçme ve değerlendirme süreci yaşanması için Milli Eğitim Bakanlığı lise birinci dönem karne notlarının ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenmesi kararını aldı.

        "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.''
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