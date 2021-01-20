Vatandaş maskeyi taktı. Mesafeli kaldı. Tedbirler işe yaradı. Covid vakaları düşmeye başladı.
Hasta sayısı azaldı. Dr. Deniz Heppekcan da Darıca Farabi Hastanesi'nin yoğun bakımından boş fotoğraf paylaştı. Başlığı da attı: Oh be!
YAŞISIN
İkinci aşılama dönemi başladı. Huzurevinde kalanlar, engelli olanlar ve 90 yaş üzerindekilere ilk doz aşılar dün yapıldı.
AZ UYKU ÇOK VİRÜS
Ruslar araştırdı: Uyku eksikliği virüse yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor.
COVİD-19'A KARŞI AŞILAMADA İKİNCİ DÖNEM BAŞLADI
Türkiye, COVİD-19 ile mücadelede destan yazdı. Sıkı tedbirlerle salgın kontrol altına alındı. Çin'den getirilen Sinovac aşılarının uygulanmasına 14 Ocak'ta başlandı. İlk olarak sağlık çalışanları aşılandı. 900 binden fazla sağlık çalışanına aşının ilk dozu yapıldı. Dün de aşılamada,ikinci dönem için düğmeye basıldı.
Engelli ve yaşlı bakımevlerinde kalanlar ile personelin aşılanmasına başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde aşılamaya başlamak istiyoruz. 90 yaş ve üzerini de sağlık kuruluşlarına gelmeden evden aşılamayı planlıyoruz" ifadesini kullandı. Mustafa Kaya
HELAL SANA İSMAİL DEDE
Aksaray'da 88 yaşındaki İsmail Göçyılmaz'a dün aşısının ilk dozu yapıldı. O anlarda şiiri okuyan İsmail dede, sağlıkçılardan alkış aldı.
BİR DÜNYA SİTEM!
Ülkeler arasında bu kez da aşı savaşları başladı! Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gine'ye 25 doz aşı gönderilmesi hakkında "Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde" mesajı paylaştı.
2022'Yİ BEKLEYİN
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, salgınla mücadelede son durumu değerlendirdi. Aşılamanın bu şekilde devam etmesiyle 2022'de toplumun rahatlayacağını söyledi. "Ama tabi ki bu maskeleri atacağımız anlamına gelmiyor" dedi.
KAFALAR KARIŞTI!
Brezilya, Sinovac aşısının virüse karşı 50.3 koruduğunu paylaştı. Şirket sözcüsü ise açıklamasında ikinci doza vurgu yaptı: İkinci dozu 3 hafta sonra yapılırsa koruyuculuğu yüzde 70'lere çıkıyor.
ŞAMPİYONLAR
Covid- 19 dünyayı sardı. Her ülkeye, her kıtaya yayıldı. Ada ülkeleri ise virüse karşı daha şanslıydı. Şimdiye kadar vakanın rastlanmadığı 10 ada ülkesi şöyle sıralandı: 1. Tuvalu, 2. Tonga 3. Tokelau 4. Saint Helena 5. Pitcairn Islands 6. Cook Islands 7. Kiribati 8. Nauru 9. Niue 10. Palau
KÖYANTİNA
Kastamonu Tosya'daki Bürnük köyü sakinleri, virüse savaş açtı. Alınan sıkı tedbirler sayesinde 130 kişinin yaşadığı köyde hiç pozitif vaka çıkmadı. Muhtar Erol Uzunoğlu, "Tedbirleri en üst seviyede tuttuk. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını biz karşıladık" açıklaması yaptı. Köy sakinleri de doğal besinler tüketerek bağışıklıklarını güçlendirdiğini anlattı.
İLK TUZU VURULDU
Nusret Gökçe, tuz serpme hareketiyle ün kazandı. Dün, Dubai'de virüse karşı aşılandı. O anları "Bugün Covid- 19 aşısı olmuşke" notuyla paylaştı.
ONLARIN DA UĞURU
Almanya Başbakanı Merkel'in halefi Armin Laschet Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye övgüler yağdırdı. "Almanya'da bir Türkün bugün aşı bulması bizleri mutlu ediyor" ifadesini kullandı.
EMEĞİNİZE SAĞLIK
Düzce'de acil tıp teknisyeni Faruk ve Fatma Deniz Bulut çifti, geçen ay COVİD- 19'a yakalandı. "Bizi koruyacak tek şey, virüs kaynaklı hastalıklarda aşıdır" ifadesini kullandı.