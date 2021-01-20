ŞAMPİYONLAR

Covid- 19 dünyayı sardı. Her ülkeye, her kıtaya yayıldı. Ada ülkeleri ise virüse karşı daha şanslıydı. Şimdiye kadar vakanın rastlanmadığı 10 ada ülkesi şöyle sıralandı: 1. Tuvalu, 2. Tonga 3. Tokelau 4. Saint Helena 5. Pitcairn Islands 6. Cook Islands 7. Kiribati 8. Nauru 9. Niue 10. Palau