Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak? 20 Ocak bekçilik sınavı kaç dakika sürecek?

Bugün gerçekleşecek 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'nda sınav salonuna sokulması yasak olan eşyalar ilgili kurumlar tarafından duyuruldu. Sınava katılacak olan adaylar sınav salonuna sadece etiketi çıkarılmış şeffaf su şişesi, siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş ile girebilecekler.

Onun dışında hiçbir eşya sınav salonuna alınmayacak. Ancak hasta veya engelli adayların kullanmak zorunda olduğu cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı gibi) bu yasağın dışında tutuluyor.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL OLACAK?

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacak.