Şoke eden açıklama! Gıdada koronavirüs tehlikesi var!

Prof. Dr. Var, "Eğer dondurulmuşlarda bu çıktıysa büyük bir ihtimalle gıdalarda bir süreliğine kaldığı söz konusudur" dedi.

Çin'de daha önce dondurulmuş tavuklarda ve deniz ürünlerinin ambalajlarında görülün koronavirüs, geçen günlerde de Tianjin kentindeki bir fabrikada üretilen dondurmalardan alınan üç numunede tespit edildi. Daha önce koronavirüsün yeni gelişecek bir mutantla gıdadan da bulaşabilecek duruma gelebileceğine yönelik uyarılarda bulunan ÇÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, "Şimdi de bir dondurma fabrikasındaki üründe koronavirüsün hem de yeni mutantının bulunduğuyla ilgili bir haber geldi. Yani aslında koronavirüs gıdanın etrafında dolaşıyor. Gıdadan bulaşmaz deniyor, neye göre bulaşmaz? Hangi çalışmayı yaptınız da bulaşmadığını söyleyebiliyorsunuz. Bugüne kadar böyle bir veri yok elimizde deniliyor. Bugün veriler gelmeye başladı. Umarım bu veriler korkutucu bir duruma gelmez" dedi.