Akkuyu patlama sonrası açıklama! Akkuyu Nükleer Santrali bölgesinde patlama mı oldu?

Akkuyu patlama nasıl oldu? Akkuyu Nükleer Santrali patlama mı oldu? Sosyal medyada yer alan görsel ve videolara göre Mersin'in Akkuyu bölgesinde bir patlama meydana geldi. Konuyla ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Nükleer GÜç Santrali'nde kontrollü bir patlama yapıldığı belirtildi.