Akkuyu patlama sonrası açıklama! Akkuyu Nükleer Santrali bölgesinde patlama mı oldu?

Akkuyu patlama nasıl oldu? Akkuyu Nükleer Santrali patlama mı oldu? Sosyal medyada yer alan görsel ve videolara göre Mersin'in Akkuyu bölgesinde bir patlama meydana geldi. Konuyla ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Nükleer GÜç Santrali'nde kontrollü bir patlama yapıldığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'de planlı patlatma yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır.
Patlatmayla ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.",
KAYMAKAMDAN ZİYARET
Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda evlerinde ve seralarında hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti.
Bayraklı, beraberinde Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı ile santral inşaatının yer aldığı Büyükeceli Mahallesi'ndeki patlatma sırasında evleri ve seralarında hasar oluşan vatandaşlara ziyarette bulundu.
Vatandaşlara ekiplerin hasar tespit çalışmaları yaptığını anlatan Bayraklı, gereken desteğin sağlanacağını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.