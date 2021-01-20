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    Muharrem İnce'den parti hazırlığı | Yurttan haberler

    Muharrem İnce, CHP'den ayrılacağını açıkladı. Yeni kuracağı parti için çalışmalarını hızlandırdı. Partiye, CHP'den Milletvekili , Karabük Milletvekili ve Yalova Milletvekili 'in yanı sıra İYİ Parti'den önemli isimlerin de katılacağı iddiası ortaya atıldı.

    İnce’den parti hazırlığı
    Muharrem İnce, CHP'den ayrılacağını açıkladı. Yeni kuracağı parti için çalışmalarını hızlandırdı. Partiye, CHP'den Milletvekili , Karabük Milletvekili ve Yalova Milletvekili 'in yanı sıra İYİ Parti'den önemli isimlerin de katılacağı iddiası ortaya atıldı. Koray TAŞDEMİR - Muhammed UZUN

    PERİNÇEK DE AŞI OLDU
    Siyasi isimler de Coronavirüs'e karşı aşı olmaya başladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek'e 'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

    DEAŞ'A BÜYÜK DARBE
    Güvenlik güçleri terör örgütlerine yönelik düğmeye bastı. İstanbul'da operasyon yapıldı. DEAŞ'lı 16 şüpheli yakalandı. merkezli 15 ilde ise DEAŞ'ın finans ayağına operasyon yapıldı. 35 kişi gözaltına alındı.


    FETÖ'YE OPERASYON
    İzmir'de FETÖ operasyonu yapıldı. 238 asker gözaltına alındı. 'nden 464 asker ihraç edildi.

    BABA ŞÜKÜR'E 3 YIL HAPİS
    Sakarya'da FETÖ davaları devam etti. Firari futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'e 3 yıl hapis cezası verildi.

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    Haberler Güncel Muharrem İnce'den parti hazırlığı | Yurttan haberler