Muharrem İnce'den parti hazırlığı | Yurttan haberler

Muharrem İnce, CHP'den ayrılacağını açıkladı. Yeni kuracağı parti için çalışmalarını hızlandırdı. Partiye, CHP'den İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in yanı sıra İYİ Parti'den önemli isimlerin de katılacağı iddiası ortaya atıldı. Koray TAŞDEMİR - Muhammed UZUN
PERİNÇEK DE AŞI OLDU
Siyasi isimler de Coronavirüs'e karşı aşı olmaya başladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek'e İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 aşısının ilk dozu uygulandı.
DEAŞ'A BÜYÜK DARBE
Güvenlik güçleri terör örgütlerine yönelik düğmeye bastı. İstanbul'da operasyon yapıldı. DEAŞ'lı 16 şüpheli yakalandı. Gaziantep merkezli 15 ilde ise DEAŞ'ın finans ayağına operasyon yapıldı. 35 kişi gözaltına alındı.
FETÖ'YE OPERASYON
İzmir'de FETÖ operasyonu yapıldı. 238 asker gözaltına alındı. Hava Kuvvetleri'nden 464 asker ihraç edildi.
BABA ŞÜKÜR'E 3 YIL HAPİS
Sakarya'da FETÖ davaları devam etti. Firari futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'e 3 yıl hapis cezası verildi.
PERİNÇEK DE AŞI OLDU
Siyasi isimler de Coronavirüs'e karşı aşı olmaya başladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek'e İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 aşısının ilk dozu uygulandı.
DEAŞ'A BÜYÜK DARBE
Güvenlik güçleri terör örgütlerine yönelik düğmeye bastı. İstanbul'da operasyon yapıldı. DEAŞ'lı 16 şüpheli yakalandı. Gaziantep merkezli 15 ilde ise DEAŞ'ın finans ayağına operasyon yapıldı. 35 kişi gözaltına alındı.
FETÖ'YE OPERASYON
İzmir'de FETÖ operasyonu yapıldı. 238 asker gözaltına alındı. Hava Kuvvetleri'nden 464 asker ihraç edildi.
BABA ŞÜKÜR'E 3 YIL HAPİS
Sakarya'da FETÖ davaları devam etti. Firari futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'e 3 yıl hapis cezası verildi.