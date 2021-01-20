Kara kış, Türkiye'yi esir aldı. Kartal'da pes dedirten hırsızlık yaşandı. Bir kişi, başka evin önündeki kardan adamı çaldı. Olay anlar, kameralara yansıdı. Çocukları ağlattı.
İŞTE YURTTAN KAR MANZARALARI:
Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı eksi 32 dereceye düşerek rekor kırdı. Eksi 22 dereceyi gören Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
ERZURUM
Şehirde metrelerce kar yağdı. Kapanan köy yollarında sağlıkçılar, amansız bir şekilde mücadele etti. Hamile kadını hastaneye yetiştirdi. Büyük takdir kazandı.
ANKARA
Başkentin simgelerinden Kuğulu Park'taki havuz, dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu. Kuğu, ördek ve kazların yaşadığı havuz temizlendi.
GAZİANTEP
Denetime çıkan belediye başkanı Fatma Şahin, polis ve çocuklarla kar topu oynadı.
DİYARBAKIR
Şehirde çocuklar, karın keyfini doyasıya yaşadı.