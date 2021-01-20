Antalya'da işkence uygulayıp ölümle tehdit ettiği 12 yıllık eşi Melek İpek (35) tarafından öldürülen Ramazan İpek'in (36), sosyal medya hesabındaki tüfek, silah, kesici alet paylaşımları dikkati çekti.

'En ölümcül mermi' olarak bilinen RIP mermi fotoğrafı paylaşan İpek'in, özelliğini anlatırken 'parçalara ayrılıp damarları kesiyor' yazdığı görüldü. Bu arada İpek'in avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz da reddedildi.

EVLAT ÖZLEMİ

Cezaevinde çocuklarının kokusunu özleyen Melek İpek, her gün ağlıyor.