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    Eşini öldüren ’in tahliye istemi reddedildi

    'da işkence uygulayıp ölümle tehdit ettiği 12 yıllık eşi (35) tarafından öldürülen 'in (36), sosyal medya hesabındaki tüfek, silah, kesici alet paylaşımları dikkati çekti. 'En ölümcül mermi' olarak bilinen RIP mermi fotoğrafı paylaşan İpek'in, özelliğini anlatırken 'parçalara ayrılıp damarları kesiyor' yazdığı görüldü. Bu arada İpek'in avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz da reddedildi.

    Özgür olamadı

    Antalya'da işkence uygulayıp ölümle tehdit ettiği 12 yıllık eşi Melek İpek (35) tarafından öldürülen Ramazan İpek'in (36), sosyal medya hesabındaki tüfek, silah, kesici alet paylaşımları dikkati çekti.

    'En ölümcül mermi' olarak bilinen RIP mermi fotoğrafı paylaşan İpek'in, özelliğini anlatırken 'parçalara ayrılıp damarları kesiyor' yazdığı görüldü. Bu arada İpek'in avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz da reddedildi.

    EVLAT ÖZLEMİ
    Cezaevinde çocuklarının kokusunu özleyen , her gün ağlıyor.

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    Haberler Güncel Eşini öldüren Melek İpek’in tahliye istemi reddedildi