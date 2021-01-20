Hakkari'de Yusuf Eymen Velieceoğlu (8)s Kanada'daki Matematik yarışmasında tüm soruları doğru bildi. Dünya şampiyonluğunu garantiledi. MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Yusuf Eymen'i arayacak başarısından dolayı tebrik etti. Küçük çocuğun tüm eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi.
"Yusuf Eymen'in bir başarısı da 2 yıllığına Hakkari'ye giden astsubay bir baba ve polis memuru annenin, 4 yıldır gönüllü olarak görev yapmaya devam etmeleridir" dedi.
"Yusuf Eymen'in bir başarısı da 2 yıllığına Hakkari'ye giden astsubay bir baba ve polis memuru annenin, 4 yıldır gönüllü olarak görev yapmaya devam etmeleridir" dedi.