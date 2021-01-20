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    , Yusuf Eymen'in tüm eğitim masraflarını karşılayacak

    'de Yusuf Eymen matematik yarışmasında tüm soruları doğru bildi. , küçük çocuğun tüm eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi.

    Devlet baba
    Hakkari'de Yusuf Eymen Velieceoğlu (8)s 'daki Matematik yarışmasında tüm soruları doğru bildi. Dünya şampiyonluğunu garantiledi. MHP lideri , dün Yusuf Eymen'i arayacak başarısından dolayı tebrik etti. Küçük çocuğun tüm eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi.




    "Yusuf Eymen'in bir başarısı da 2 yıllığına 'ye giden astsubay bir baba ve polis memuru annenin, 4 yıldır gönüllü olarak görev yapmaya devam etmeleridir" dedi.
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    Haberler Güncel Devlet Bahçeli, Yusuf Eymen'in tüm eğitim masraflarını karşılayacak