Mardin Kızıltepe'de 17 yaşındaki yeğeni Z.Ç.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu olduğu cezaevinden tahliye edilen Osman Çur (28), ailesi tarafından kapıda davul zurna ile karşılandı.

Z.Ç.'nin avukatı Dilan Koç, tahliyeye karşı çıktı. "Olaydan 2 ay sonra olay yeri inceleme yapıldığı için rapor alınıyor. Bu rapor üzerine aslında sanığın bu suçu işlediği sabit hale geliyor.

Sanık, 2 ay sonra tutuklandı. Yaklaşık 4 aydır da tutukluydu. Ancak bütün bu deliller olmasına rağmen mahkeme tarafından serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.