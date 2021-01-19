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    Yeğenine tecavüz eden ur serbest bırakıldı! Cezaevi önünde davul zurna ile karşılandı

    'de yaşayan Z.Ç. tatil için dedesinin ’deki evine geldi. Amcası ur, bir odaya kapatıp 2 gün boyunca tecavüz etti. Amcasının defalarca tecavüzüne uğrayan Z.Ç. birkaç kez intihara teşebbüs etti. Serbest bırakılan 'u yakınlarının davul zurna ile karşılaması büyük tepki çekti.

    Yeğenine tecavüz eden Osman Çur, serbest bırakıldı. Cezaevi önünde davul zurna ile karşıland

    Mardin 'de 17 yaşındaki yeğeni Z.Ç.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu olduğu cezaevinden tahliye edilen Osman Çur (28), ailesi tarafından kapıda davul zurna ile karşılandı.

    Z.Ç.'nin avukatı , tahliyeye karşı çıktı. "Olaydan 2 ay sonra olay yeri inceleme yapıldığı için rapor alınıyor. Bu rapor üzerine aslında sanığın bu suçu işlediği sabit hale geliyor.

    Sanık, 2 ay sonra tutuklandı. Yaklaşık 4 aydır da tutukluydu. Ancak bütün bu deliller olmasına rağmen mahkeme tarafından serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Yeğenine tecavüz eden Osman Çur serbest bırakıldı! Cezaevi önünde davul zurna ile karşılandı