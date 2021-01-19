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    • 19.01.2021 11:36
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    : ’daki kalleş nın failleri yakalandı

    02 Ocak 2021 tarihinde - ilçe merkezinde, patlayıcı madde yerleştirilen bir minibüsün patlatılması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 şahsın yaralandığı terör olayının failleri yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında Yerel Kolluk birimlerince adli işlem başlatıldı.

    Resulayn’daki kalleş saldırının faili yakalandı

    koordinesinde, 'da görevli Jandarma Danışman Timlerinin İstihbarat ve TEM birimleriyle yerel kolluk kuvvetlerinin olay bölgesindeki tüm deliller ile olay bölgesini gören tüm kamera kayıtları titizlikle incelemesi sonucunda gerçekleştirilen operasyonla, olayın faili olan uyruklu (9) şüpheli yakalanarak göz altına alındı.

    ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI BOMBALI EYLEM İSTENDİ
    Araca patlayıcıyı yerleştirenin kadın terörist olduğu, uzaktan kumanda ile aracı patlatanın erkek bir terörist olduğu, diğer (7) şüphelin ise bu iki teröriste yardım ettikleri tespit edildi.

    Yakalanan kadın terörist beyanında; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün 'da bulunan cezaevinde yattığı dönemde örgüt tarafından yoğun baskılara maruz kaldığını, istedikleri bir yere terör sı yapması karşılığında serbest bırakılacağı, aksi halde cezaevinden uzun yıllar çıkamayacağı tehdidi ile eylem yapmaya zorlandığını anlattı.

    Yakalanan şahıslar hakkında Yerel Kolluk birimlerince adli işlem başlatıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Resulayn’daki kalleş saldırının failleri yakalandı