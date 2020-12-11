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    • Güncel
    • 11.12.2020 Gazete
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    'da hain saldırı: 2 şehit

     Ceylanpınar'ın karşısında bulunan 'nin kentinde, /'li teröristlerce Haseke-2 bomba yüklü araç ile saldırı düzenlendi. 2 kahraman askerimiz şehit oldu. İşte haberin detayları ve 11 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin 'güncel' sayfalarından derlediğimiz haber turu...

    Hain saldırı: 2 şehit
    Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısında bulunan 'nin kentinde, /'li teröristlerce Haseke-2 bomba yüklü araç ile saldırı düzenlendi. Alçak saldırıda ile şehit düştü. Olayda 8 askerimiz de yaralandı.

    PATLATAMADAN YOK EDİLDİ
    Şanlıurfa Viranşehir'de YPG'li terörist, polis tarafından durduruldu. Bu sırada terörist, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken ekiplerce etkisiz hale getirildi.

    ÇOKLU BARO YASAYA UYGUN
    Anayasa Mahkemesi, çoklu baro ile ilgili CHP'nin itirazını reddetti. "Aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde bir sınırlama yoktur" denildi.

    FİLİSTİN DAVASINA FAS'TAN İHANET
    İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayarak Filistin davasına ihanet eden ülkeler arasına Fas da katıldı. ABD Başkanı Trump, iki ülkenin diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını açıkladı.
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    Haberler Güncel Resulayn'da hain saldırı: 2 şehit