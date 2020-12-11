Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerce Haseke-2 Yol Kontrol Noktasına bomba yüklü araç ile saldırı düzenlendi. Alçak saldırıda Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit düştü. Olayda 8 askerimiz de yaralandı.
PATLATAMADAN YOK EDİLDİ
Şanlıurfa Viranşehir'de YPG'li terörist, polis tarafından durduruldu. Bu sırada terörist, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken ekiplerce etkisiz hale getirildi.
ÇOKLU BARO YASAYA UYGUN
Anayasa Mahkemesi, çoklu baro ile ilgili CHP'nin itirazını reddetti. "Aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde bir sınırlama yoktur" denildi.
FİLİSTİN DAVASINA FAS'TAN İHANET
İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayarak Filistin davasına ihanet eden ülkeler arasına Fas da katıldı. ABD Başkanı Trump, iki ülkenin diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını açıkladı.
PATLATAMADAN YOK EDİLDİ
Şanlıurfa Viranşehir'de YPG'li terörist, polis tarafından durduruldu. Bu sırada terörist, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken ekiplerce etkisiz hale getirildi.
ÇOKLU BARO YASAYA UYGUN
Anayasa Mahkemesi, çoklu baro ile ilgili CHP'nin itirazını reddetti. "Aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde bir sınırlama yoktur" denildi.
FİLİSTİN DAVASINA FAS'TAN İHANET
İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayarak Filistin davasına ihanet eden ülkeler arasına Fas da katıldı. ABD Başkanı Trump, iki ülkenin diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını açıkladı.