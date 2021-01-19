SON DAKİKA: Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı! Havalar ne zaman ısınacak?

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Şanlıurfa, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı