UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ İÇİN ÇELİK KAPIYA KURULAN DÜZENEK DİKKAT ÇEKTİ

Narkotik ekiplerinin Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde baskın düzenlediği bir adreste uyuşturucu alışverişi için dairenin çelik kapısına kurulan düzenek dikkat çekti. Uyuşturucu alışverişi için bir dairenin çelik kapısına bir elin girebileceği boyutta açılan delik sayesinde uyuşturucu alışverişi yapılan düzenek narkotik ekipleri tarafından fark edildi.