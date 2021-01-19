İstanbul merkezli 6 ilde 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen diğer iller Mardin, Kocaeli, Ağrı, Mersin ve Mardin oldu.
İstanbul'da Şişli, Kağıthane, Küçükçekmece ve Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda özel harekat ve narkotik ekipleri operasyona katılırken adreslerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri kullanıldı.
HELİKOPTER VE DRONELAR DESTEK VERDİ
Operasyona havadan polis helikopteri ve drone destek verdi. Evlerin çatı katı ve boşlukları drone yardımıyla tarandı.
UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ İÇİN ÇELİK KAPIYA KURULAN DÜZENEK DİKKAT ÇEKTİ
Narkotik ekiplerinin Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde baskın düzenlediği bir adreste uyuşturucu alışverişi için dairenin çelik kapısına kurulan düzenek dikkat çekti. Uyuşturucu alışverişi için bir dairenin çelik kapısına bir elin girebileceği boyutta açılan delik sayesinde uyuşturucu alışverişi yapılan düzenek narkotik ekipleri tarafından fark edildi.
Dairede yapılan arama sonrası göz altına alınan şahıs emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.
ADANA'DA ŞAFAK VAKTİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 25 GÖZALTI KARARI
Adana'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 25 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacılık' yöntemiyle uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 25 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle şüphelilerin evleri didik didik arandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.