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    • Ekonomi
    • 18.01.2021 17:01
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    • 18.01.2021 17:01
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    'de operasyonu! 6 kişi tutuklandı

    Son dakika haberi... 'de düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

    6 adrese eş zamanlı baskın!

    'de düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. ve Mahalleleri'nde belirlenen 6 adrese yapılan eş zamanlı baskında M.D., B.D., M.K., C.T., G.Ç. ve T.T. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.


    Narkotik dedektör köpeği 'Aşil'in de katıldığı aramalarda ise 4 kilogram ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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    Haberler Ekonomi Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 6 kişi tutuklandı