



SON OPERASYONDA 12 GÖZALTI, 6 TUTUKLAMA

B.E.'nin evinde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, örgüt ile bağlantılı 15 kişinin bilgisine ulaştı. Bu kapsamda üçüncü yasa dışı bahis operasyonu için harekete geçildi. Şüphelilerin Ankara merkezli 4 ilde belirlenen adreslerine önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgütün üst düzey yöneticileri ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yasa dışı bahisten kazanıldığı belirlenen 184 bin 345 lira, yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde altın, 6 bin 580 dolar, 3 bin 335 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde ise 80 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.