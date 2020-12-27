Başkan Erdoğan, gelecek yılın rotasını çizdi: 2021 demokratik ekonomik reform yılı olacak

Başkan Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne video konferans ile bağlandı. Ardından ETİ Maden Lityum Tesisi'ni hizmete açtı. Başkan Erdoğan, gelecek yılın rotasını çizdi. Önemli mesajlar verdi: Çıtayı sürekli yükselteceğiz. söz verdiğimiz reformları yerine getireceğiz. Faiz, kur ve enflasyon üçgenini kıracağız. Yeni küresel mimariden hak ettiğimiz payı alacağız. Avrupa, Abd, Rusya ve Çin ile çözülemeyecek sorunumuz yok.

OK YAYDAN ÇIKTI

Başkan Erdoğan, dün katıldığı açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Türkiye, yeni küresel mimaride hak ettiğini alacaktır. Ok yaydan çıkmıştır. 2021, demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak.

TÜRKİYE, 2023 hedefleriyle yatırımlarına devam etti. Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi ile ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Törene Vahdettin Köşkü'nden katılan Erdoğan, şu mesajları verdi:

ÜLKEYE hizmet edenlerin üzerine her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız.

İSTANBUL'DAKİ yeni havalimanımızı inşa ederken zemininin kötülüğünden kuşların göç güzergahında olduğuna kadar envaiçeşit yalanla ortalığı bulandırmaya çalışıyorlardı. Açıp kuşların göç haritasına baktığınızda asıl güzergahın eski havalimanı üzerinden geçtiğini görürsünüz.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NÜN inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı. Bizim yaptığımız yolların ne işe yaradığını öğrenmek istiyorlarsa gitsinler direksiyon başına geçen vatandaşlarıma sorsunlar. Girsinler rastgele bir kamyoncu kooperatifine veya bir kamyoncu lokantasına, oradaki kardeşlerimize bu yollar geçmişte nasıldı, şimdi nasıl bir sorup öğrensinler.

ÜLKEMİZİN büyüklüğünden, milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır. TÜRKIYE bu tarihi dönüşüme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomide hazırlıklı, sahada ve masada etkin olduğu bir dönemde yakalanmıştır.

İNŞALLAH ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye, yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır.

BİZİMLE birlikte yol yürümek isteyen herkese gönlümüz de kollarımız da açıktır. Ne Avrupa'yla ne Amerika'yla ne Rusya'yla ne Çin'le ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle bir sıkıntımız sorunumuz bulunuyor. İnşallah bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır.

2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Yapılan hazırlıkları milletimizin ve Meclisimizin takdirine sunacağız.