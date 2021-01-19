Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Ocak ayı bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı?

2021 Ocak ayı bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? Bedelli askerlik sonuçları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. 2021 Ocak ayı bedelli askerlik celp sevk yerlerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırma yapılıyor. Bedelli askerlik sonuç tarihleri hakkında sorgulama yapılıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz. Adaylar sonuçlarına e-Devlet ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.
Bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.
2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLANDI MI?
2021 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabiliyor.
31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlenmişti.
2021 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat 2021 askerlik yerleri 22 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. MSB ASAL tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:
"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."