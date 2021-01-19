Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Ocak ayı bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı?

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLANDI MI?

2021 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabiliyor.

31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlenmişti.

2021 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2021 askerlik yerleri 22 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. MSB ASAL tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."