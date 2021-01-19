SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 5 ilin kongresinde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dün 9 il kongremizi yaptık. Bugün de 5 ilimizinkini gerçekleştiriyoruz. Salgın nedeniyle kongrelerimizi canlı bağlantı ile yapmaktan elbette memnun değiliz. Dünyanın içinde bulunduğu bu durumda başka çaremiz olmadığı için kongrelerimizi bu şekilde tamamlayacağız. AK Parti'nin geçen yıl 1 milyon yeni üyeyi kazanmasından memnuniyet duyuyorum.





GÖREV HEDEFİ DAHA İLERİYE TAŞIMAKTIR

AK Parti'nin yolu, milletin yolu, davası, milletin davası, gücü, milletin gücüdür. Böyle bir misyon ile yola çıkmış, girdiği her seçimden 18 yılda zaferle çıkmış bir partinin mensuplarının görevi hedefi daha ileriye taşımaktır.

Bizler seferle mükellef kadrolar olarak, Rabbim bizlere nice zaferleri nasip etmiştir. Bundan sonra da nicelerini nasip edecektir.

Halka ve Hakk'a hizmet yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ülkemizi 2023 hedeflerine biz ulaştıracağız. Gençlerimiz ile ülkemizi 2053 vizyonuna biz taşıyacağız. Hep daha büyük projelere imza atacağız.