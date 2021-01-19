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    • 19.01.2021 08:50
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    açıklandı mı? 16-17-18 Ocak ne zaman açıklanacak?

    Uzaktan eğitim alan binlerce AÖF öğrencisi geçtiğimiz hafta sonu sınavlarını tamamladı. Final dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından için heyecan dorukta. Peki ? ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı haberimizde!

    takvim.com.tr
    AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri final dönemi sınavlarını 16-17-18 Ocak tarihleri arasında tamamladı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Öğrenciler dönem sonunda dersleri başarıyla geçip geçmediğini öğrenmek istiyor. İşte AÖF sonuçlarına ilişkin son detaylar...

    AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

    AÖF online final sınavları 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak tarihleri aralığında düzenlenecek. 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyılda okutulan fark dersleri sınavları 16-17-18 Ocak, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta yapılacak. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.

    AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ!

    Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

    Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

    İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

    Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

    Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

    AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Geçtiğimiz yıl yapılan son sınavlarda, iki hafta sonu sınav süreci yaşanmış ve ardından sonuçlar 4 gün içerisinde erişime açılmıştı. Buna göre sonuçların Ocak ayı sonunda açıklanacağı söylenebilir.

    AÖF SINAV TAKVİMİ

    2020-2021 güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    2020-2021 bahar dönemi vize sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    2020-2021 Bahar dönemi final sınavları 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

    Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.
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    Haberler Güncel AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 16-17-18 Ocak AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?