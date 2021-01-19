Kadıköy'de Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.K. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuş, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı.
Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.K. gözaltına alındı.
"BENİ DE DÖVERLER DİYE KORKUYORUM"
Yaşlı kadının 87 yaşındaki ablası bugün yaptığı açıklamada, "Allah onları bildiği gibi yapsın. Beni de döverler diye korkuyorum" dedi.
Kadıköy'ün Göztepe semtinde Özbekistan uyruklu kadın bakıcının, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
"BEN ALLAH'A ŞİKAYET ETTİM"
Yaşlı kadının 87 yaşındaki ablası yaptığı açıklamada, "Kardeşim yaşlılığından dolayı biraz huysuz. 'Kızım şunu getir, kızım bunu getir' der. Siz de görüntüleri görmüşsünüzdür.
Bileklerindeki morlukları bakıcı yapmıştır. Biz şikayetçi olmadık. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ne yapalım? Ben Allah'a şikayet ettim, o yeter bana. Kardeşim çok hasta, önümüzdeki günlerde doktor gelecek" dedi.