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    • 19.01.2021 19:43
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    Sağlık Bakanı , 'nın Ankara Büyükelçisi v ve 'in Ankara Büyükelçisi ile görüştü

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , 'nın Ankara Büyükelçisi v ve Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Shaobi ile ayrı ayrı görüştü.

    AJANSLAR
    Bakan Koca'dan peş peşe kritik görüşmeler

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Shaobi ile ayrı ayrı görüştü.

    Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "Sputnik V" başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıkladı.

    SPUTNİK V AŞISI
    Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

    Koca, ikili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyet için Büyükelçi Yerhov'a teşekkür etti.

    ÇİN İLE GÖRÜŞME
    Koca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin ile görüşmesine ilişkin de paylaşımda bulundu.

    Bakan Koca, "Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin'i bakanlığımızda misafir ettik. Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kulland

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