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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile görüştü: Bölgesel konular ele alındı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular değerlendirildi.

    AJANSLAR
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

    ÇAVUŞOĞLU BRÜKSEL'E GİDİYOR
    Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerinde Brüksel'i ziyaret edecek.

    AB Konseyi, AB Komisyonu üst düzey yetkilileri ve Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleriyle temaslarda bulunacak.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir araya gelerek ikili ve çok taraflı ilişkileri ele alacaktır. Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları ve üyelik sürecimiz ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması beklenen Brüksel görüşmelerinde, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem üzerinden ilerleme sağlanmasına ilişkin beklentilerimiz aktarılacaktır" denildi.

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