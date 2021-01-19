POMEM PARKURU NASIL OLUYOR?

POMEM parkuru, farklı parçalardan oluşan 72 metrelik bir parkurdur.

Parkurun ilk aşaması bir sıçrama tahtası etabını içerir. Bu aşamada, BAŞLAT komut aracılığıyla, aday iki ayaklı jimnastik sıçrama tahtası üzerinde 6 kez sola atlar. Sıçrama tahtasında aday eksik hareket yaparsa, her eksik için 2 saniye para cezasına çarptırılır. Ayrıca tek ayakla atlamak geçersizdir. Adayların en az 1 defa atlaması gerekecektir. Aday bir kez bile düzenli bir sıçrama yapmazsa elenir.

İkinci aşama lastik aşamasıdır. Aday bu aşamada 6 lastiğin içinden geçer. Lastik sağda ise sağ ayak geçer ve sol ayak sol ayağı geçer. Aday lastiğin içine girmelidir. Basmadığı her lastiğe 2 saniye ceza verilecektir. Benzer şekilde, bu 6 lastikten en az birine doğru şekilde basmanız gerekir. Aksi takdirde diskalifiye edileceksiniz.

Üçüncü aşama, yük taşıma aşamasıdır. Bu aşamada erkekler 30 kilo, kadınlar 20 kilo taşıyor. Bu ağırlıklar bir kum torbası ile iki kol üzerine sabitlenmiştir. Bu ağırlıklar ile iki adet dubanın dışına atlayarak 16 metrelik bir alanda geçebilmektedir. Ardından ağırlığın başlangıç noktasına geri dönülür. Duba arkasında dolaşmadan dönen adaylara bir saniye para cezası verilecek. Ayrıca dubayı deviren adaylara bir saniyelik cezası verilir. Ağır torbaları ikinci dubanın sağ tarafına 20 cm aralıkla yerleştirilir, torbaların ara mesafesi 50 cm, torbaların tutma kısımları birbirine paralel ve iç boşlukları birbirine bakar.