Dördüncü aşama sağlık topu aşamasıdır. Bu aşamada aday, koşma yönü boyunca ikinci topa dokunacak ve ardından 8 metre arayla sağlık topları yerde durana kadar ikinci topa ilk topla 3 kez dokunacaktır. Her eksik dokunuş için 3 saniyelik ceza yazılır. Sağlık topuna dokunma hareketi ile aday önce en uzaktaki topa dokunacak, ardından pas geçerken dokunulmayan ilk topa dokunacak ve ardından istasyonu tamamlamak için ilk topa tekrar dokunacaktır.

Beşinci aşama, takla aşamasıdır. Bu aşamada aday dubanın dışından gelecek ve yer paspasında öne doğru takla atacaktır. Bu aşamada dubadan inemeyen veya dubayı deviremeyen personele bir saniye ceza verilir.